Разложите на множители: 0,04t^2-0,4tx+x^2 0,25t^2-3ty+9y^2 4/25y4 + y^2t^3 + 25/16t^6
Алгебра
Разложите на множители: 0,04t^2-0,4tx+x^2 0,25t^2-3ty+9y^2 4/25y4 + y^2t^3 + 25/16t^6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1) 0,04t^2-0,4tx+x^2 = (0,2t - x)² = (0,2t - x)*(0,2t - x) 2) 0,25t^2-3ty+9y^2 = (0,5t - 3y)² = (0,5t - 3y)*(0,5t - 3y) 4/25y4 + y^2t^3 + 25/16t^6 = [(2/5y)² + (5/4 * t³)]² = = [(2/5y)² + (5/4 * t³)]*[(2/5y)² + (5/4 * t³)]
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