Какие даты важных событий 901527можно составить из даных цифр

Окружающий мир
Какие даты важных событий 901527можно составить из даных цифр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
907 год - Поход Руси на Византию  1957 год - Кубинская революция 1590 год - Начало Русско-Шведской войны 1572 год - окончание опричнины  И так много, много можно перечислять
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