Детство ,толстой -Как мальчики отнеслись к разлуке с учителем? Глава "классы"
Литература
Детство ,толстой -Как мальчики отнеслись к разлуке с учителем? Глава "классы"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карл Иванович очень расстроился,услышав весть об отъезде детей в гимназию. Ему показалось,что хозяева проявили неблагодарность по отношению к нему.
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