Поставить знаки препинания ? У реки рос лопух по дну реки плавали рыбки дети броса??и им хлебные крошки.
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Поставить знаки препинания ? У реки рос лопух по дну реки плавали рыбки дети броса??и им хлебные крошки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у реки рос лопух,по дну реки плавали рыбки,дети бросали им хлебные крошки
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