Поставить знаки препинания ? У реки рос лопух по дну реки плавали рыбки дети броса??и им хлебные крошки.

Русский язык
Поставить знаки препинания ? У реки рос лопух по дну реки плавали рыбки дети броса??и им хлебные крошки.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у реки рос лопух,по дну реки плавали рыбки,дети бросали им хлебные крошки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выражения 6 5/9 (n-9)+2 2/9 (18-n) при n= 0,3
Ответить
Українська література
Улітку ми милувалися її квітами --- білими розкішним запашними. Потім кущ ніби пригас --- відцвів. І раптом спалахнув червоним полум'ям. Що це за к...
Ответить
Математика
Выделеное задания . Пж помогите!!!!
Ответить
Математика
Сколько будет 132км/ч в метрах в секунду?
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста! выпишите эпитеты, метафоры и олицетворение из рассказа ,,Кус?? сирени''.
Ответить