Помогите пожалуйста! выпишите эпитеты, метафоры и олицетворение из рассказа ,,Кус?? сирени''.
Литература
Помогите пожалуйста! выпишите эпитеты, метафоры и олицетворение из рассказа ,,Кус?? сирени''.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитет - определение при слове, влияющее на его выразительность, красоту произношения; метафора - Оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе какой-н. аналогии, сходства, сравнения; Олицетворение - это когда к неживым предметам относятся или описывают как живые
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