Как понять? 27г. до н. э. - 14г. н. э.
Математика
Как понять? 27г. до н. э. - 14г. н. э.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равно 13г.до н.э.!!!!!!!!!!!!!
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