Числа в составе которых. 1) 5 десятков тысяч,2 сотни и 6 десятков. 2) 5 тысяч,2 десятка и 6 единиц;3)5 сотен тысяч,2 тысячи и 6 сотен; 4) 5 едениц,2 сотни тысяч и 6 десятков тысяч; 5)5 десятков,2 еденицы и 6 сотен тысяч; 6) 5 т...
Математика
Числа в составе которых. 1) 5 десятков тысяч,2 сотни и 6 десятков. 2) 5 тысяч,2 десятка и 6 единиц;3)5 сотен тысяч,2 тысячи и 6 сотен; 4) 5 едениц,2 сотни тысяч и 6 десятков тысяч; 5)5 десятков,2 еденицы и 6 сотен тысяч; 6) 5 тысяч,2 десятка и 6 десятков тысяч.В каждом случае определить,в каком разряде стоит цифра 0.К какому классу относятся эти числа? Выяви закономерность и допиши два числа в каждом ряду.а)505,2020,8080;б)4400,2200,1100;в)505,1010,1515;г)4400,4040,3680.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)50260 2)5026 3)502600 4)260005
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Составить характеристику военых деятелей 18 век по плану 1 Ф.М 2 В каком городе 3 оброзование 4 деятельность 5 итоги 25 балов (мож...
Русский язык
Составьте по два обособленных предложения с каждым из этих слов: несмотря на,благ??даря,согласно,вопреки,кроме. Фантазии вообще нет,пожалуйста.
Математика
Решите пожалуйста добрые люди кто что может пожалуйста 1)Дано AB=CD,BC=AD,AC=7см,AD=6см,AB=4см найти периметр треугольника ADC 2)В равнобедрен...
Химия