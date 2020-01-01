Числа в составе которых. 1) 5 десятков тысяч,2 сотни и 6 десятков. 2) 5 тысяч,2 десятка и 6 единиц;3)5 сотен тысяч,2 тысячи и 6 сотен; 4) 5 едениц,2 сотни тысяч и 6 десятков тысяч; 5)5 десятков,2 еденицы и 6 сотен тысяч; 6) 5 т...

Математика

Числа в составе которых. 1) 5 десятков тысяч,2 сотни и 6 десятков. 2) 5 тысяч,2 десятка и 6 единиц;3)5 сотен тысяч,2 тысячи и 6 сотен; 4) 5 едениц,2 сотни тысяч и 6 десятков тысяч; 5)5 десятков,2 еденицы и 6 сотен тысяч; 6) 5 тысяч,2 десятка и 6 десятков тысяч.В каждом случае определить,в каком разряде стоит цифра 0.К какому классу относятся эти числа? Выяви закономерность и допиши два числа в каждом ряду.а)505,2020,8080;б)4400,2200,1100;в)505,1010,1515;г)4400,4040,3680.

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