Решите пожалуйста добрые люди кто что может пожалуйста 1)Дано AB=CD,BC=AD,AC=7см,AD=6см,AB=4см найти периметр треугольника ADC 2)В равнобедренном треугольнике АВС, точки К и М являются серединами боковой стороны АВ и ВС, соо...

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так как AB=CD то CD=4 а периметр ADC= AD+DC+AC=7+6+4=17см Прямая АВ - секущая при ВС и АД. При этом равные по условию ∠ВАД=∠АВС - внутренние накрестлежащие. Признак параллельных прямых Если внутренние накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны. ⇒ АД параллельна ВС. Соединим А и С, Д и В. В четырехугольнике АВСД стороны АД и ВС параллельны и по условию равны. Если противоположные стороны четырехугольника равны и параллельны, этот четырехугольник - параллелограмм. а )треугольник САД может быть равен ВДА только если четырехугольник АВСД - квадрат. б)∠ДВА =∠САВ как накрестлежащие при параллельных ВД и АС и секущей АВ. в) ∠ВАД=∠ВАС только в том случае, если АВСД - ромб. г) если О - точка пересечения СД и АВ, угол АОВ - развернутый и не может быть равен углу ВСА.