Решите пожалуйста добрые люди кто что может пожалуйста 1)Дано AB=CD,BC=AD,AC=7см,AD=6см,AB=4см найти периметр треугольника ADC 2)В равнобедренном треугольнике АВС, точки К и М являются серединами боковой стороны АВ и ВС, соо...

Математика
Решите пожалуйста добрые люди кто что может пожалуйста 1)Дано AB=CD,BC=AD,AC=7см,AD=6см,AB=4см найти периметр треугольника ADC 2)В равнобедренном треугольнике АВС, точки К и М являются серединами боковой стороны АВ и ВС, соответственно, ВД- медиана треугольника.Доказать, что треугольник AKD = треугольнику CMD 3)Дан неразвернутый угол и отрезок. На биссектрисе данного угла постройте точку, удаленную от вершины угла на расстояние, равное данному отрезку. 4)Прямая. АВ. разбивает плоскость на две полуплоскости . из точек А и В в разные полуплоскости проведены равные отрезки АД и ВС причём lt;ВАД =lt;АВС какие из высказываний верны а)треугольник САД =ВДА б)lt;ДВА =lt;САВ в)lt;ВАД=lt;ВАС г)lt;АОВ =lt;ВСА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как AB=CD то CD=4 а периметр ADC= AD+DC+AC=7+6+4=17см Прямая АВ - секущая при ВС и АД.  При этом равные по условию ∠ВАД=∠АВС - внутренние накрестлежащие.   Признак параллельных прямых Если внутренние накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны. ⇒ АД параллельна ВС. Соединим А и С, Д и В. В четырехугольнике АВСД стороны АД и ВС  параллельны и по условию равны.  Если противоположные стороны четырехугольника равны и параллельны,  этот четырехугольник - параллелограмм.  а )треугольник САД  может быть  равен ВДА  только если  четырехугольник АВСД - квадрат.  б)∠ДВА =∠САВ как накрестлежащие при параллельных ВД и АС и секущей АВ. в) ∠ВАД=∠ВАС  только в том случае, если АВСД - ромб. г)  если О - точка пересечения СД и АВ, угол АОВ - развернутый и  не может быть равен углу ВСА. 
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