Составьте 5 предложений со слово сочетаниями :случилось невероятное,сохраняется ??екоторая неопределенность,осталось несколько рублей,некое морское животное,некто мало знакомый,кое-кто ответил,где нибудь побывать,как то раз уви...
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Составьте 5 предложений со слово сочетаниями :случилось невероятное,сохраняется ??екоторая неопределенность,осталось несколько рублей,некое морское животное,некто мало знакомый,кое-кто ответил,где нибудь побывать,как то раз увидеть,кто либо появится,кое-что принести,чей то дом,к кое кому приехать,кое у кого спросить,сколько нибудь получить,незачем просить прощение,некто очень важный,ни с кем не поссориться,несколько недель назад,еще ни кому не пришло в голову,ни чей дом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через некоторое время эта новость устарела. За несколько шагов до финиша спортсмен упал. Некто странный прошел по мосту. С некоторый пор он улыбается всем вокруг. Нечто удивительное произошло со мной прошлым летом. Кое у кого увидел новый телевизор. Нечто удивительное случилось в лесу. Кое с кем встретился сегодня в магазине.
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