Составьте 5 предложений со слово сочетаниями :случилось невероятное,сохраняется ??екоторая неопределенность,осталось несколько рублей,некое морское животное,некто мало знакомый,кое-кто ответил,где нибудь побывать,как то раз уви...

Русский язык
Составьте 5 предложений со слово сочетаниями :случилось невероятное,сохраняется ??екоторая неопределенность,осталось несколько рублей,некое морское животное,некто мало знакомый,кое-кто ответил,где нибудь побывать,как то раз увидеть,кто либо появится,кое-что принести,чей то дом,к кое кому приехать,кое у кого спросить,сколько нибудь получить,незачем просить прощение,некто очень важный,ни с кем не поссориться,несколько недель назад,еще ни кому не пришло в голову,ни чей дом.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через некоторое время эта новость устарела. За несколько шагов до финиша спортсмен упал. Некто странный прошел по мосту. С некоторый пор он улыбается всем вокруг. Нечто удивительное произошло со мной прошлым летом. Кое у кого увидел новый телевизор. Нечто удивительное случилось в лесу. Кое с кем встретился сегодня в магазине. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
−4x−33=6x+27 Помогите!
Ответить
Алгебра
Помогитееееее!!!!!хелп.....!!!!!!
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста! заранее спасибо! (номер 3)
Ответить
Литература
Как в русских народных сказках называют ночь,сокол,вода,леса,реки,горы,конь,камен??,зори
Ответить
Биология
Які є вегетативні органи у плаунів?
Ответить