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−4x−33=6x+27 Помогите!
Математика
−4x−33=6x+27 Помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4x-6x=27+33 -10x=60 x=60:(-10) x=-6
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