Помогите перевести..надо срочно...

Немецкий язык
Помогите перевести..надо срочно...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.04. С господином Кламм и госпожой Кёлер мы были в апреле одну неделю во Франкфурте на Майне. В понедельник мы делали прогулку по городу. Франкфурт на Майне лежит в центре Федеративной Республики.  Его называют часто "немецким Чикаго" за его высокие дома - небоскрёбы. 7.04. Сегодня были мы в зоопарке. Мы видели много экзотических зверей. 9.04. Во Франкфурте на Майне мы действительно много хорошего пережили. В обед, например, мы посетили дом Гёте. Здесь мы узнали много интересного о великом поэте, увидели его произведения, картины,  коллекцию минералов. У него было много различных интересов (увлечений). 
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