Будет добры, помогите пожалуйста с решением)

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4sin²(π-x)-cos(π/2+2x)=3 4sin²(x)+sin(2x)=3(sin²x+cos²x) разделим на соs²x все ур-е, заменив SIN2 α=2SINα·COSα 4tg ²x+2tgx-3tg²x-3=0. Заменим tgx=t, получим t²+2t-3=0, 1) t=3 2) t= - 1 1) t=3 tgx=3 x=arctg3+πn 2) t=-1 tgx=-1 x=arctg(-1)+πn x= - π/4+πn 6sin²x+1/2sin(π-2x)-cos²(π-x)=2 6sin²x+1/2sin(2x)-cos²(x)=2(cos²x+sin²x) 4sin²x+1/2·2sin(x)cos(x)-3cos²(x)=0. разделим на соs²x все ур-е, заменив SIN2α=2SINα·COSα 4tg²(x)+tg(x)-3=0. Заменим tgx=t, получим 4t²+t-3=0, 1) t= -3/4 2) t= 1 1) t=-3/4 tgx=-3/4 x= -arctg(3/4) +πn 2) t=1 tgx=1 x= arctg(1) +πn =π/4+πn