Найдите значение выражения a^2−9b^2/4a^2 ⋅ a/4a+12b при a=√2, b=√18
Алгебра
Найдите значение выражения a^2−9b^2/4a^2 ⋅ a/4a+12b при a=√2, b=√18
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