Сообщение о любом заповеднике

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Баргузинский государственный заповедник Организован в 1916 г. для охраны соболя, в частности особо ценного — баргузинского. В настоящее время в заповеднике охраняется природный комплекс горной байкальской тайги. Расположен на северо-восточном побережье Байкала, на западных склонах Баргузинского хребта. Площадь 263176 га, из которых 17 083 га приходится на водоемы (в том числе 15 тыс. га занимает прилежащая трехкилометровая полоса акватории Байкала) . По берегу заповедник протянулся почти на 100 км, в глубь хребта — на 45-80 км. Восточная граница проходит по гребню Баргузинского хребта — одного из самых высоких в Забайкалье: пики поднимаются до 3000 м над ур. м. Хребет сильно расчленен. Для гольцовой зоны типичны мощные ледниковые цирки с каровыми озерами и отвесными скалами. Реки и ручьи бурные, часто с водопадами; повсюду осыпи и нагромождения камней. Климат суровый, континентальный. Воды Байкала прогреваются плохо, даже в жаркое лето температура у поверхности не выше 10-12° С, а на глубине 500 м она не превышает 3,5° С. В связи с воздействием Байкала лето здесь прохладное, зима теплая. Среднезимняя температура — 20,8° С, среднелетняя 10,3° С. В соседних, но удаленных от Байкала местах зима холоднее, а лето теплее в среднем на 5-7°С. Максимальная температура на побережье 29,6° С. Байкал покрыт льдом 5 месяцев в году. На побережье мощность снежного покрова 70-90, а в гольцах до 160-200 см. Годовое количество осадков невелико, 470 мм. Лето солнечное, но ветреное. Особенно сильны ветры осенью. Северо-западный ветер «сарма» , срываясь с Приморского хребта, вызывает неожиданные и свирепые штормы. В заповеднике много горячих целебных источников с температурой 40-76° С. Близ ключей обитают реликтовые южные виды растений и животных (фиалка европейская, узорчатый полоз и др.) . Деревья около горячих ключей достигают гигантских размеров. На центральной усадьбе в пос. Давше оборудованный источник имеет круглый год температуру 39-40° С и используется как баня. В горах хорошо выражена вертикальная поясность, определяющая ландшафтный облик заповедника. Тайга в заповеднике преимущественно темнохвойная, из пихты и кедра; значительно реже встречаются лиственница и сосна. Наиболее богата тайга среднегорья. На северных склонах нередки чистые пихтарники, на южных кедрачи. Особенно разнообразны леса речных долин. Здесь наряду с пихтой и кедром обычна ель, растут огромные бальзамические тополя, чозении. Заросли черемухи, рябины, черной и красной смородины, шиповника образуют густой подлесок. Животный мир заповедника типично таежный. Известно 39 видов млекопитающих, 243 — птиц, 4 — рептилий и 2 вида амфибий. Баргузинский соболь с особо ценной темно-коричневой шкуркой живет в заповеднике повсеместно, за исключением безлесных гольцов. Особенно много зверьков в кедрачах среднего горного пояса и в зарослях кедрового стланика: 50-100 особей на 100 км2. К моменту организации заповедника здесь обитало не более 20-30 соболей, а в настоящее время их не менее 700-800. Заповедник сыграл большую роль в восстановлении соболя в байкальской тайге и в Сибири в целом. Размножившихся зверьков отлавливали и выпускали в тайгу во многих областях страны. В заповеднике встречаются и другие виды куньих — колонок и горностай, ставшие редкими из-за преследования их соболем. Численность ласки и солонгоя невелика, росомаха и выдра довольно обычны. Многочисленны медведи (на незаповедных берегах Байкала их численность быстро сокращается) . Отмечены рысь, волк и лисица. Из копытных зверей в заповеднике преобладает таежный северный олень. Держатся эти животные небольшими группами, по 3-5 голов, летом на гольцах (пасутся на горных лугах) , а к зиме спускаются в таежный пояс, где кормятся чаще всего в ягельниках. Сезонные переходы совершают по одним и тем же тропам. Лоси в заповеднике так же обычны, как северные олени, хотя несколько десятков лет назад они здесь были полностью истреблены. Летом лоси нередко выходят кормиться на горные луга.