Помогите решить #3 Нужно полное решение

Гость: Гость:

1. дети плывут вместе 2. один ребенок возвращается 3. переплывает взрослый 4. второй ребенок возвращается 5. дети переплывают. 6. один из детей возвращается 7. второй взрослый переплывает 8. ребенок возвращается 9. оба ребенка плывут к родителям