Решите задачу На конкурс приехало 55 человек. Известно, что 40% мальчиков на 8 меньш??, чем 0,6 девочек. Сколько девочек приехало на конкурс?

Математика

Решите задачу На конкурс приехало 55 человек. Известно, что 40% мальчиков на 8 меньш??, чем 0,6 девочек. Сколько девочек приехало на конкурс?

Автор: Гость