Решите задачу На конкурс приехало 55 человек. Известно, что 40% мальчиков на 8 меньш??, чем 0,6 девочек. Сколько девочек приехало на конкурс?
Математика
Решите задачу На конкурс приехало 55 человек. Известно, что 40% мальчиков на 8 меньш??, чем 0,6 девочек. Сколько девочек приехало на конкурс?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40:100=0.4на один процент 0.4•40=16сколько мальчиков 55-16=39девочек
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