При спалюванні двовалентного металу масою 3г.,утворився його оксид масою 4,2г. Який це метал?

Химия
При спалюванні двовалентного металу масою 3г.,утворився його оксид масою 4,2г. Який це метал?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2X+O2->2XO Δm=4,2-3=1,2 г n=m\M n(O)=1,2\16=0,075 моль n(O)=n(X)=0,075 моль M(X)=3\0,075=40 г\моль ∈ Ca Существует ряд способов решения данной задачи.
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