Если бы Анна Иоанновна подписала предъявленные ей верховниками кондиции, на каку?? форму правления сменилась бы монархия в России? а. демократию б. конституционную монарзию в. олигархию

История

Если бы Анна Иоанновна подписала предъявленные ей верховниками кондиции, на каку?? форму правления сменилась бы монархия в России? а. демократию б. конституционную монарзию в. олигархию

Автор: Гость