Если бы Анна Иоанновна подписала предъявленные ей верховниками кондиции, на каку?? форму правления сменилась бы монархия в России? а. демократию б. конституционную монарзию в. олигархию
История
Если бы Анна Иоанновна подписала предъявленные ей верховниками кондиции, на каку?? форму правления сменилась бы монархия в России? а. демократию б. конституционную монарзию в. олигархию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: б) Верховный тайный совет скорее всего стал бы парламентом при монархе и была бы конституционная монархия. Пример: Великобритания.
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