Напишіть будь ласка твір на тему ,,Пробудження весни".

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Про весну часто говорять: весна червона. "Червона" - не тому що з'являються червоні квіти. Адже однаково основний колір весни - зелений. А тому що - гарна. Це дійсно дуже гарна пора року. У перші дні весни природа ще виглядає досить неприглядно: сірі грудки снігу, голі чорні дерева. Але вже так весело починає світити й пригрівати сонце, що картина виглядає однаково радісної й що обіцяє. Усі знають: ще небагато й прийде теперішня краса Дуже гарні й ніжні перші квіти. Вони вилазять прямо з-під снігу. А ледь зійде сні, г вся земля швидко покривається свіжою травичкою. Вона така гарна, яскрава, що неї порівнюють із дорогоцінним каменем, називають смарагдовою А через ще тиждень на деревах починають набухати й лопатив бруньки. Уважна людина, проходячи повз того самого кущ або дерево, щодня відзначає, як збільшуються й розкриваються листики, що пробиваються. Багато дерев починають цвісти ще до того, як випустили листочки, наприклад, верба. Пухнаті сірі грудочки на вербі нагадують маленьких зайчиків, які причаїлися чекаючи тепла Але найкрасивіше, це коли починають цвісти плодові дерева: яблуні, груші, зливи. Все дерево покривається великими білими квітами, а потім пелюстки падають на землю, начебто сніг. З маточок квітки починає зав'язуватися плід. Вертаються із зимівлі перелітні птахи. Навіть у містах чутно їхній веселий спів, його не перебивають звуки машин і трамваїв. Особливо добре співають птаха на світанку