Обозначь в словосочетаниях графически связь главного и зависимого слова. Определи падеж зависимого слова, надпиши. За редким исключением,расскажу подруге,для российского спорта,её читают,былина о богатырях

Гость: Гость:

Тут надо сделать графически. Я показать не смогу на письме. Тебе просто надо над главным словом крестик поставить и от главного слова провести стрелочку к зависимому с вопросом. За редким( зависмое)(каким?) исключением(главное×); расскажу(главное×)(кому?) подруге(зависмое); для российского(зависмое)(для какого?) спорта(главное×); ее(зависмое)(кого?) читают(главное ×); былина(главное×)(о ком?) о богатырях(зависимое)