Выразите дроби 7/12 17/20 14 /15 виде приближенного значения десятичной дроби и округлите результат до тысячных.

Математика
Выразите дроби 7/12 17/20 14 /15 виде приближенного значения десятичной дроби и округлите результат до тысячных.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/12=0,583 17/20=0,850 14/15=0,933
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