В калориметр,содержащий 0,5 кг льда при -20с,наливают воду при 10с.сколько нужно налить воды,чтобы кол-во льда не изменилось

Физика

В калориметр,содержащий 0,5 кг льда при -20с,наливают воду при 10с.сколько нужно налить воды,чтобы кол-во льда не изменилось

Автор: Гость