В калориметр,содержащий 0,5 кг льда при -20с,наливают воду при 10с.сколько нужно налить воды,чтобы кол-во льда не изменилось

Физика
В калориметр,содержащий 0,5 кг льда при -20с,наливают воду при 10с.сколько нужно налить воды,чтобы кол-во льда не изменилось
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сm1(t-t1)=сm2(t2-t) m1(t-t1)=m2(t2-t) 0.5(80-20)=m2(100-80) 30=20m2 m2=1.5 Ответ: 1,5 литра.сm1(t-t1)=сm2(t2-t) m1(t-t1)=m2(t2-t) 0.5(80-20)=m2(100-80) 30=20m2 m2=1.5 Ответ: 1,5 литра.
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