В калориметр,содержащий 0,5 кг льда при -20с,наливают воду при 10с.сколько нужно налить воды,чтобы кол-во льда не изменилось
Физика
В калориметр,содержащий 0,5 кг льда при -20с,наливают воду при 10с.сколько нужно налить воды,чтобы кол-во льда не изменилось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сm1(t-t1)=сm2(t2-t) m1(t-t1)=m2(t2-t) 0.5(80-20)=m2(100-80) 30=20m2 m2=1.5 Ответ: 1,5 литра.сm1(t-t1)=сm2(t2-t) m1(t-t1)=m2(t2-t) 0.5(80-20)=m2(100-80) 30=20m2 m2=1.5 Ответ: 1,5 литра.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
На Одном стороне улицы построили 25домов,а на другой 24 дома. Когда построили ещё н??сколько,то их стало 69. Сколько домов ещё построили ?
Алгебра