Придумай свой экологический знак охраны животных обитающих в нашем крае занесены в Красную книгу
Окружающий мир
Придумай свой экологический знак охраны животных обитающих в нашем крае занесены в Красную книгу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисовать какого то животного и прикрыть его рукой(это значит что животных надо беречь)
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