Охарактеризуйте особенности произношения слова дождь
Русский язык
Охарактеризуйте особенности произношения слова дождь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На конце слышится долгий звук щ
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