Охарактеризуйте особенности произношения слова дождь

Русский язык
Охарактеризуйте особенности произношения слова дождь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На конце слышится долгий звук щ
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