Спряжение и лицо глагола встанет принимается замесит сходит истопит кормит лежит потягивается переваливается наскучает попрыгает встанет сядит пересчитает начинает

Гость: Гость:

Встанет(1 спр.,3 л.),принимается(1 спр.,3 л.),заместит(2 спр.,3л.),сходит(2спр.,3 л.), истопит(2 спр.,3л.),кормит(2 спр.,3 л.), лежит(2спр.,3 л.),потягивается (1 спр.,3л.), переваливается(1 спр.,3 л.), наскучает (1 спр.,3 л.), попрыгает(1 спр.,3 л.), встанет(1 спр., 3л.), сядит(2 спр., 3 л.), пересчитает(1 спр., 3 л.), начинает(2 спр.,3 л.); И я бы хотела проверить. Посмотрите еще раз в учебник, все ли слова правильно написаны. Я пррсто сомневаюсь. Мои подозрения (сядИт)