Скласти 5 складних речень

Гость: Гость:

Шумлять поля, палають жаром домни, в садах плоди звисають важко з віт (В. Сосюра). 2. У долинах співали струмки, і кожен з них мав свій голос (М. Стельмах). 3. Ліс одягався тоді у жовте й червоне листя, а сонце обертало його у золото і вогні (М. Коцюбинський)4.За селом знов шелестіли хліба й пахло полином (А. Головко).5. Вдалині поле ніби вогнем горить та річка виблискує на сонці.