Скласти 5 складних речень
Українська мова
Скласти 5 складних речень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шумлять поля, палають жаром домни, в садах плоди звисають важко з віт (В. Сосюра). 2. У долинах співали струмки, і кожен з них мав свій голос (М. Стельмах). 3. Ліс одягався тоді у жовте й червоне листя, а сонце обертало його у золото і вогні (М. Коцюбинський)4.За селом знов шелестіли хліба й пахло полином (А. Головко).5. Вдалині поле ніби вогнем горить та річка виблискує на сонці.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите! Не поняла тему. Номер 277, 278, 281. Пожалуйста, распишите. 10 баллов даю вмест?? 5 баллов.
Математика
Найти объем воды в бассейне формы прямоугольного параллепипеда если глубина равна 4м, длина 15, ширина 9
Английский язык
Геометрия