НУЖНА ТОЧНАЯ КРАТКАЯ ЗАПИСЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!у веры было 50 рублей. она купила альбом для р??сования. за 36 рублей и карандаш за 7 рублей. сколько сдачи ей должны дать?

Математика

НУЖНА ТОЧНАЯ КРАТКАЯ ЗАПИСЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!у веры было 50 рублей. она купила альбом для р??сования. за 36 рублей и карандаш за 7 рублей. сколько сдачи ей должны дать?

Автор: Гость