НУЖНА ТОЧНАЯ КРАТКАЯ ЗАПИСЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!у веры было 50 рублей. она купила альбом для р??сования. за 36 рублей и карандаш за 7 рублей. сколько сдачи ей должны дать?

Математика
НУЖНА ТОЧНАЯ КРАТКАЯ ЗАПИСЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!у веры было 50 рублей. она купила альбом для р??сования. за 36 рублей и карандаш за 7 рублей. сколько сдачи ей должны дать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было - 50 руб Альбом - 36 руб Каоандаш - 7 руб Сдача - ?
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