Последовательность абзацев нужно составить текст если известно 1) текст называет??я лесной барабанщик 2) текст состоит из 3 абзауев 3) в первом абзаце говорится о том как ребята пошли в лес собирать грибы и ягоды 4) во втором а...
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Последовательность абзацев нужно составить текст если известно 1) текст называет??я лесной барабанщик 2) текст состоит из 3 абзауев 3) в первом абзаце говорится о том как ребята пошли в лес собирать грибы и ягоды 4) во втором абзаце говорится о том ,как они услышали ,что в лесу кто- то стучит на барабане5) в третьем абзаце говорится о том как ребята техонько подошли к лесной полянкп и увидили зайца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 детям захотелось палакомиться свежими ягодами и грибами натуральными продуктами леса и они так и сделали пошли на прогулку в лес 2 и вот идя по лесной тропинке они услышали странный стук барабана . вокруг никого не было и дятлов тоже . они пошли вперёд и звук становился всё громче и громче затем они пришли на поляну и увидели чудо заяц играющий на барабане некоторые не поверили думали что они во сне но это оказалось явью
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