Что было одним из результатов победы россии в отечественной войне 1812 г. и заграничного похода русской армии?

Гость: Гость:

Отечественная война 1812 года. Заграничные походы Русской Армии. Всемирно-историческое значение победы русской армии.Обе стороны сражались отчаянно. На флеши, которые мужественно охраняли войска под командованием Багратиона, был направлен огонь 400 орудий. В результате 8 атак наполеоновские войска понесли огромные потери. Захватить батареи Раевского (в центре) им удалось только около 4 часов дня, но, не на долго. Атакующий порыв французов удалось сдержать благодаря смелому рейду уланов 1-го кавалерийского корпуса. Несмотря на все сложности ввести в бой старую гвардию, элитные войска, Наполеон так и не рискнул. Поздно вечером сражение закончилось. Потери были огромны. Французы потеряли 58, а русские 44 тысячи человек. Парадоксально, но оба полководца заявили о своей победе в сражении.Решение оставить Москву было принято Кутузовым на совете в Филях 1 сентября. Это был единственный способ сохранить боеспособную армию. 2 сентября 1812 года Наполеон вошел в Москву. Ожидая предложения о мире, Наполеон пробыл в городе до 7 октября. В результате пожаров большая часть Москвы погибла за это время. Мир с Александром 1 так и не был заключен.Кутузов остановился в 80 км. от Москвы в селе Тарутино. Он прикрыл Калугу, имеющую большие запасы фуража и арсеналы Тулы. Русская армия, благодаря этому маневру, смогла пополнить свои резервы и, что немаловажно, обновить снаряжение. В то же время французские отряды фуражиров подвергались партизанским нападениям. Отряды Василисы Кожиной, Федора Потапова, Герасима Курина наносили эффективные удары, лишая французскую армию возможности пополнить продовольствие. Так же, действовали и специальные отряды Давыдова А.В. и Сеславина А.Н.После ухода из Москвы армии наполеона не удалось пробиться к Калуге. Французы вынуждены были отступать по смоленской дороге, без фуража. Ранние суровые морозы усугубили ситуацию. Окончательный разгром Великой армии произошел в сражении у реки Березины 14 – 16 ноября 1812 года. От 600-тысячной армии осталось лишь 30 тысяч покинувших Россию голодных и замерзших солдат. Манифест о победном окончании Отечественной войны был издан Александром 1 25 декабря того же года. Победа 1812 года была полной.В 1813 и 1814 годах состоялся поход русской армии, освободивший европейские страны от господства Наполеона. Русские войска действовали в союзе с армиями Швеции, Австрии, Пруссии. В результате, в соответствии с Парижским договором 18 мая 1814 года, Наполеон лишился престола, а Франция вернулась к границам 1793 года. Заграничные походы русской армии 1813-1814 годов ‑ боевые действия русской армии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по завершению разгрома армии Наполеона I и освобождению стран Западной Европы от французских завоевателей.Заграничные походы русской армии 1813-1814 годов ‑ боевые действия русской армии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по завершению разгрома армии Наполеона I и освобождению стран Западной Европы от французских завоевателей. 21 декабря 1812 года Кутузов в приказе по армии поздравил войска с изгнанием врага из пределов России и призвал их «довершить поражение неприятеля на собственных полях его».