Перепишите следующие предложения, вставьте вместо пропуска модальный глагол или его эквивалент; предложения переведите на русский язык. 14. The building of Children's Theatre ______ be completed in two years. - The building of ...

Гость: Гость:

Из детского театра ______ быть закончено в течение двух лет. - Здание детского театра будет завершена в течение двух лет//// 2 . Все граждане ________соблюдать законы. - Все граждане обязаны соблюдать законы /// 3 . Будут они _______ сдать экзамены досрочно? – Им будет разрешено сдать экзамены досрочно?Вот тока перевод,чем смогла тем помогла)