Перепишите следующие предложения, вставьте вместо пропуска модальный глагол или его эквивалент; предложения переведите на русский язык. 14. The building of Children's Theatre ______ be completed in two years. - The building of ...
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Перепишите следующие предложения, вставьте вместо пропуска модальный глагол или его эквивалент; предложения переведите на русский язык. 14. The building of Children's Theatre ______ be completed in two years. - The building of Children's Theatre to be completed in two years//// 2 . All citizens ________observe the laws. - All citizens shall observe the laws /// 3 . Will they _______ to pass examinations ahead of time? – Will they be allowed to pass examinations ahead of time?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из детского театра ______ быть закончено в течение двух лет. - Здание детского театра будет завершена в течение двух лет//// 2 . Все граждане ________соблюдать законы. - Все граждане обязаны соблюдать законы /// 3 . Будут они _______ сдать экзамены досрочно? – Им будет разрешено сдать экзамены досрочно?Вот тока перевод,чем смогла тем помогла)
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