В первый день продали 120 кг картофеля, что составило 40% всего запаса, во второй день 25% оставшегося картофеля,в третий лень оставшийся картофель.Сколько кг картофеля продали в третий день?

Математика

В первый день продали 120 кг картофеля, что составило 40% всего запаса, во второй день 25% оставшегося картофеля,в третий лень оставшийся картофель.Сколько кг картофеля продали в третий день?

Автор: Гость