В первый день продали 120 кг картофеля, что составило 40% всего запаса, во второй день 25% оставшегося картофеля,в третий лень оставшийся картофель.Сколько кг картофеля продали в третий день?
Математика
В первый день продали 120 кг картофеля, что составило 40% всего запаса, во второй день 25% оставшегося картофеля,в третий лень оставшийся картофель.Сколько кг картофеля продали в третий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120-40% Х-100% 120*100/40=300кг 100% 300*25%=75кг 300-120-75=105 кг продали в третий день
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