к этим словам записать по четыре слова с такой же приставкой; залететь , полететь, ??ролететь ,слетать, долететь , облететь.

Русский язык
к этим словам записать по четыре слова с такой же приставкой; залететь , полететь, ??ролететь ,слетать, долететь , облететь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Залетать,полетать,пролетать,слетает,долетать,облетать.И всё )))
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