к этим словам записать по четыре слова с такой же приставкой; залететь , полететь, ??ролететь ,слетать, долететь , облететь.

Русский язык

к этим словам записать по четыре слова с такой же приставкой; залететь , полететь, ??ролететь ,слетать, долететь , облететь.

Автор: Гость