Помогите с этим заданием. никак не могу найти изображение

Информатика
Помогите с этим заданием. никак не могу найти изображение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это медный всадник!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение (2-5х)^2=9 Помогите пожалуйста...
Ответить
Литература
Должности жили на герои произведения Толстого кавказский пленник
Ответить
Английский язык
Перепишите следующие предложения, вставьте вместо пропуска модальный глагол или его эквивалент; предложения переведите на русский язык/ 1. You __...
Ответить
Литература
Придумайте небольшой рассказ на тему из пословиц. не учись разрушать,а учись стро??ть. Сила сломит всё, а ум силу.
Ответить
Математика
В первый день продали 120 кг картофеля, что составило 40% всего запаса, во второй день 25% оставшегося картофеля,в третий лень оставшийся картофель...
Ответить