Помогите с этим заданием. никак не могу найти изображение
Информатика
Помогите с этим заданием. никак не могу найти изображение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это медный всадник!!!!!
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