Вставь буквы в окончания существительных множественного числа. Дополни третьей парой: а)город — город_, директор — директор_, ________________________________________ б)шофер — шофер_, факел — факел_, ______________________...

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Вставь буквы в окончания существительных множественного числа. Дополни третьей парой: а)город — город_, директор — директор_, ________________________________________ б)шофер — шофер_, факел — факел_, ___________________________________________ в)стрела — стрел_, страна — стран_, ____________________________________________ Отметь существительные, имеющие нулевые окончания в род. п. мн. ч.: а) болгары; г) апельсины; ж) партизаны; б) дела; д) чулки; з) помидоры; в) яблоки; е) носки; и) места.

Автор: Гость