Вставь буквы в окончания существительных множественного числа. Дополни третьей парой: а)город — город_, директор — директор_, ________________________________________ б)шофер — шофер_, факел — факел_, ______________________...
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Вставь буквы в окончания существительных множественного числа. Дополни третьей парой: а)город — город_, директор — директор_, ________________________________________ б)шофер — шофер_, факел — факел_, ___________________________________________ в)стрела — стрел_, страна — стран_, ____________________________________________ Отметь существительные, имеющие нулевые окончания в род. п. мн. ч.: а) болгары; г) апельсины; ж) партизаны; б) дела; д) чулки; з) помидоры; в) яблоки; е) носки; и) места.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) город-города ,директор-директора, голос-голоса. б) шофер-шоферы, факел-факелы, стол-столы. в) стрела-стрелы, страна-страны, гора-горы. а) б) в) д) ж) и)
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