Проект по литературному чтению о детях

Литература
Проект по литературному чтению о детях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьми обычный лист бумаги и нарисуй или при клей детишек и ещё можно сделать стихи . всё это раскрасить и готово
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