Помогите пожалуйста решить В2

Гость: Гость:

1.пересечение осью ОХ: у=0 36х-18=0 36х=18 х=18:36 х=1\2 х=0.5 (0.5;0) пересечение с осью ОУ: х=0 у=36*0-18 у=0-18 у=-18 (0;-18) Ответ : (0,5;0) , (0;-18) С осью ОХ -42х+21=0 -42х=-21 х=-21:(-42) х=0,5 Значит (0,5;0)- с осью ОХ С осью ОУ х=0 ; у=0+21=21 Значит (0;21) - с осью ОУ Ответ:(0,5;0) (0;21)