Помогите пожалуйста решить В2

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Помогите пожалуйста решить В2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.пересечение  осью ОХ: у=0   36х-18=0                                            36х=18                                             х=18:36                                            х=1\2                                                   х=0.5   (0.5;0) пересечение с осью ОУ:  х=0    у=36*0-18                                                 у=0-18                                                у=-18         (0;-18) Ответ :   (0,5;0) ,  (0;-18) С осью ОХ -42х+21=0 -42х=-21 х=-21:(-42) х=0,5 Значит (0,5;0)- с осью ОХ С осью ОУ х=0 ; у=0+21=21 Значит (0;21) - с осью ОУ Ответ:(0,5;0) (0;21)

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