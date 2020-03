Помогите пожалуйста надо писать сочинение на английском тема travelling или sport

Гость: Гость:

Millions of people all over the world spend their holidays travelling. They travel to see other countries and continents, modern cities and the ruins of ancient towns, they travel to enjoy picturesque places, or just for a change of scene. It is always interesting to discover new things, different ways of life, to meet different people, to try different food, to listen to different musical rhythms.Those who live in the country like to go to a big city and spend their time visiting museums and art galleries, looking at shop windows and dining at exotic restaurants. City-dwellers usually like a quiet holiday by the sea or in the mountains, with nothing to do but walk and bathe and lie in the sun.Most travellers and holiday-makers take a camera with them and take pictures of everything that interests them — the sights of a city, old churches and castles, views of mountains, lakes, valleys, plains, waterfalls, forests, different kinds of trees, flowers and plants, animals and birds.Later, perhaps years later, the photos will remind them of the happy time they once had.People travel by train, by plane, by boat, and by car. All ways of travelling have their advantages and disadvantages. And people choose one according to their plans and destinations. I’m very fond of travelling and I prefer to travel by train. I think it’s very pleasant. Especially if you have a comfortable seat in a railway carriage you can have a splendid view of the countryside. If the journey is long, you can sleep and have a good rest. Moreover, I consider, big railway stations are quite excited places. (Миллионы людей во всем мире проводят свой отпуск, путешествуя. Они путешествуют, чтобы увидеть другие страны и континенты, современные города и руины древних городов, они путешествуют, чтобы насладиться живописными местами, или просто для смены обстановки. Всегда интересно открыть что-то новое, увидеть другой образ жизни, встретить разных людей, попробовать разную пищу, послушать различные музыкальные ритмы.Тем, кто живет за городом, нравится ездить в большой город и проводить свое время, посещая музеи и художественные галереи, разглядывая витрины и обедая в экзотических ресторанах. Городские обитатели обычно любят тихий отдых в горах или у моря, гуляя, купаясь и загорая на солнце.Большинство путешественников и отдыхающих берут с собой фотоаппарат и снимают все, что интересует их — достопримечательности города, старые церкви и замки, виды гор, озер, долин, равнин, водопадов, лесов, различные виды деревьев, цветов и растений, животных и птиц.Позже, возможно несколько лет спустя, фотографии напомнят им о счастливом времени, которое они проводили когда-то.Люди путешествуют поездом, самолетом, на корабле и на машине. У всех способов путешествия есть свои преимущества и недостатки. И люди выбирают вид транспорта согласно своим планам и цели путешествия. Я безумно люблю путешествовать и предпочитаю передвигаться поездом. Я думаю, это очень приятно. Особенно если у вас удобное место в вагоне, то вы можете наслаждаться роскошным видом окружающей вас местности. Если у вас долгая поездка, то вы можете поспать и хорошо отдохнуть. Более того, я полагаю, что большие железнодорожные станции - довольно впечатляющие места.)