Почему М.Горькому ближе правда Сатина? (по пьесе "На дне")
Литература
Почему М.Горькому ближе правда Сатина? (по пьесе "На дне")
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Устами Сатина автор внушает мысль о высоком назначении человека, который должен быть «выше сытости». Он становится обличителем общества, которое бросило его на «дно» жизни. Сатин никого не стремится ни утешать, ни перевоспитывать. Он полагает, что человек волен принимать любое решение и сам платит за свои поступки. Он категорически отвергает утешительную ложь. Свободному человеку ложь не нужна. Она поддерживает рабов, ею прикрываются хозяева. А настоящему человеку нужна только правда. «Что такое человек?.. Это – огромно!.. Это великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека!» -- такую высокую оценку человеку дает Сатин. В правде Сатина умещается и признание страшной, тяжелой жизни, и утверждение светлого разума человека.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
НУЖНА ТОЧНАЯ КРАТКАЯ ЗАПИСЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!у веры было 50 рублей. она купила альбом для р??сования. за 36 рублей и карандаш за 7 рублей. сколько ...
Алгебра
Русский язык
Вставь буквы в окончания существительных множественного числа. Дополни третьей парой: а)город — город_, директор — директор_, _________________...