Почему М.Горькому ближе правда Сатина? (по пьесе "На дне")

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Устами Сатина автор внушает мысль о высоком назначении человека, который должен быть «выше сытости». Он становится обличителем общества, которое бросило его на «дно» жизни. Сатин никого не стремится ни утешать, ни перевоспитывать. Он полагает, что человек волен принимать любое решение и сам платит за свои поступки. Он категорически отвергает утешительную ложь. Свободному человеку ложь не нужна. Она поддерживает рабов, ею прикрываются хозяева. А настоящему человеку нужна только правда. «Что такое человек?.. Это – огромно!.. Это великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека!» -- такую высокую оценку человеку дает Сатин. В правде Сатина умещается и признание страшной, тяжелой жизни, и утверждение светлого разума человека.