Найти объем воды в бассейне формы прямоугольного параллепипеда если глубина равна 4м, длина 15, ширина 9
Математика
Найти объем воды в бассейне формы прямоугольного параллепипеда если глубина равна 4м, длина 15, ширина 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4*15*9=540 куб.см
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