Помогите ребята! 1)прочитай сказку Х. К Андерсена Снежная Королева •напиши краткую рекомендацию этого произведения 1)2 представь в ней главных героев опиши их сколько им лет как их зовут где они живут Коротко расскажи кани...

Литература

Помогите ребята! 1)прочитай сказку Х. К Андерсена Снежная Королева •напиши краткую рекомендацию этого произведения 1)2 представь в ней главных героев опиши их сколько им лет как их зовут где они живут Коротко расскажи каниначинаются главные события как они будут развиваться дальше. Остановись на самом интересном месте что бы усилить желание будущих читателей познакомиться с этой сказкой Помогите дам много баллов и отмечу как лучший ответ! Спасибо огромное кто ответит!

Автор: Гость