Уравнение. -5(4,2у+1)+4(1,4у-2)=-20,7

Математика
Уравнение. -5(4,2у+1)+4(1,4у-2)=-20,7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-21у-5+5,6у-8=-20,7 -15,4у=-7,7 у=7,7 : 15,4 у=0,5
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