Спиши текст поделив его на предложения. подчеркни в каждом предложении главные члены. составь схему одного из предложений. ребята работают в школьном саду.девочки сажают вишни.мальчики чистят садовые дорожки.
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Спиши текст поделив его на предложения. подчеркни в каждом предложении главные члены. составь схему одного из предложений. ребята работают в школьном саду.девочки сажают вишни.мальчики чистят садовые дорожки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребята работают в школьном саду. Девочки сажают вишни.Мальчики чистят садовые дорожки. Ребята подлежащее------.Работают сказуемое 2 линиями.Школьном определение волнистой.Саду обстоятельство места точка-точка- .
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