Спиши текст поделив его на предложения. подчеркни в каждом предложении главные члены. составь схему одного из предложений. ребята работают в школьном саду.девочки сажают вишни.мальчики чистят садовые дорожки.

Русский язык

Спиши текст поделив его на предложения. подчеркни в каждом предложении главные члены. составь схему одного из предложений. ребята работают в школьном саду.девочки сажают вишни.мальчики чистят садовые дорожки.

Автор: Гость