У темноволосой матери и светловолосого отца первый ребенок родился светловолосы??. запишите генотипы родителей и этого ребенка. какие генотипы и фенотипы могут быть у их будущих детей
Биология
У темноволосой матери и светловолосого отца первый ребенок родился светловолосы??. запишите генотипы родителей и этого ребенка. какие генотипы и фенотипы могут быть у их будущих детей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вот как-то так. Надеюсь будет всё ясно и понятно
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