У темноволосой матери и светловолосого отца первый ребенок родился светловолосы??. запишите генотипы родителей и этого ребенка. какие генотипы и фенотипы могут быть у их будущих детей

Биология

У темноволосой матери и светловолосого отца первый ребенок родился светловолосы??. запишите генотипы родителей и этого ребенка. какие генотипы и фенотипы могут быть у их будущих детей

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