Сколько в тоннах и центнерах 820 500 килограмм?

Математика
Сколько в тоннах и центнерах 820 500 килограмм?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
820 т 5 цт                         ответ..................
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