Начерти прямоугольный треугольник ABC так, чтобы ∢C =90°. AC=9 см и BC=21 см. Найди отношение сторон.

Геометрия
Начерти прямоугольный треугольник ABC так, чтобы ∢C =90°. AC=9 см и BC=21 см. Найди отношение сторон.
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Гость:
А вы начертили! фото выложите! 
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