Начерти прямоугольный треугольник ABC так, чтобы ∢C =90°. AC=9 см и BC=21 см. Найди отношение сторон.

Геометрия

Начерти прямоугольный треугольник ABC так, чтобы ∢C =90°. AC=9 см и BC=21 см. Найди отношение сторон.

Автор: Гость