Решите пожааалуйста!!!
Геометрия
Решите пожааалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вроде так) 100% правильного ответа не гарантирую. А=40К=90N=180-(90+40)=50sinА = а/сtgА = а/всosx= в/сУгол А-острыйNA=18KN=18/2=9Находим KA=18^2-9^2=324-81=243=15.58(всё из под корня)sinА =NA/NK=18/9=2tgА=9/15.58=0.57
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