Решите пожааалуйста!!!

Гость: Гость:

Ну вроде так) 100% правильного ответа не гарантирую. А=40К=90N=180-(90+40)=50sinА = а/сtgА = а/всosx= в/сУгол А-острыйNA=18KN=18/2=9Находим KA=18^2-9^2=324-81=243=15.58(всё из под корня)sinА =NA/NK=18/9=2tgА=9/15.58=0.57