В саду посадили 7 кустов акации,шиповника в 2 раза больше,а жасмина на 19 кустов больше,чем шиповника.Сколько посадили кустов жасмина?
Математика
В саду посадили 7 кустов акации,шиповника в 2 раза больше,а жасмина на 19 кустов больше,чем шиповника.Сколько посадили кустов жасмина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7*2=14(кустов) - шиповника 2)14+19=33(куста)- жасмина Ответ: 33 куста жасмина посадили
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