В саду посадили 7 кустов акации,шиповника в 2 раза больше,а жасмина на 19 кустов больше,чем шиповника.Сколько посадили кустов жасмина?

Математика

В саду посадили 7 кустов акации,шиповника в 2 раза больше,а жасмина на 19 кустов больше,чем шиповника.Сколько посадили кустов жасмина?

Автор: Гость