Растения производят 1) … … благодаря процессу 2) …, в результате чего солнечная эн??ргия преобразуется в 3) … или энергию химических связей. Это вещество является источником пищи для всех других организмов. Часть этого вещества...
Биология
Растения производят 1) … … благодаря процессу 2) …, в результате чего солнечная эн??ргия преобразуется в 3) … или энергию химических связей. Это вещество является источником пищи для всех других организмов. Часть этого вещества может использоваться как материал для 4) … … организмов, питающихся 5) …
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воздух 2)В результате фотосинтеза3)Кисллрод4):-):-)
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