Решите задачу Из двух городов расстояние между которыми 150 км одновременно в противоположенных направленях выехали два автомобиля . Скорость ондого75км в час а другого 85 км в час . Какое расстояния будет между ними через дв...
Математика
Решите задачу Из двух городов расстояние между которыми 150 км одновременно в противоположенных направленях выехали два автомобиля . Скорость ондого75км в час а другого 85 км в час . Какое расстояния будет между ними через два часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75+85=160 км/ч 160*2+150=320+150=470 ответ 470 км
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