Решите задачу Из двух городов расстояние между которыми 150 км одновременно в противоположенных направленях выехали два автомобиля . Скорость ондого75км в час а другого 85 км в час . Какое расстояния будет между ними через дв...

Математика

Решите задачу Из двух городов расстояние между которыми 150 км одновременно в противоположенных направленях выехали два автомобиля . Скорость ондого75км в час а другого 85 км в час . Какое расстояния будет между ними через два часа

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