Из данного перечня веществ выпишете формулы солей: HBr, Na2SO4, CuO, Fe(OH)2, NO2, HNO3, NaOH, MgSO4, SO2, H3PO4, MgO, HCL, LiOH, Ca3(PO4)2, H2S, CaCL2, HNO2, Al(OH)3, P2O5, H2CO3.

Химия
Из данного перечня веществ выпишете формулы солей: HBr, Na2SO4, CuO, Fe(OH)2, NO2, HNO3, NaOH, MgSO4, SO2, H3PO4, MgO, HCL, LiOH, Ca3(PO4)2, H2S, CaCL2, HNO2, Al(OH)3, P2O5, H2CO3.
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MgSO4 Ca3(PO4)2 Na2SO4 CaCL2
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